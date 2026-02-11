Трамп дал Ирану месяц на заключение сделки

Соглашение между США и Ираном должно быть достигнуто в течение месяца, такой срок назвал американский лидер. Он отметил, что Иран должен согласиться очень быстро.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по его оценкам, сделка с Ираном может быть заключена в течение следующего месяца.

"Я думаю, это произойдет в течение следующего месяца, что-то вроде того. Не должно занять много времени, это должно случиться быстро. Они (Иран – ред.) должны согласовать все очень быстро"

– Дональд Трамп

Глава Белого дома добавил, что необходимо урегулировать ситуацию как можно скорее, Ирану стоило согласиться на сделку в прошлом году.

"Иначе все будет очень травматично, очень драматично... Им следовало заключить сделку еще в первый раз. Вместо этого они получили "Полуночный молот""

– Дональд Трамп