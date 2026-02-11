Вестник Кавказа

Россия и Армения обсудили сотрудничество в аграрной сфере

РФ и Армения обсудили сотрудничество в аграрном секторе. Стороны отметили важность контактов в сфере животноводства, виноделия, а также подготовки кадров.

Замглавы Минэкономики Армении Арман Ходжоян провел встречу с замглавы Минсельхоза РФ Мариной Афониной. Стороны обсудили развитие сотрудничества в аграрной сфере. 

В частности, стороны коснулись развития взаимодействия в сфере животноводства, селекции и виноделия. Представители ведомств РФ и Армении также подчеркнули важность сотрудничества в сфере образования. 

"В ходе встречи обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в агропромышленном секторе и увеличения объемов сельскохозяйственного экспорта"

– Минэкономики Армении

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что экспорт армянской продукции в Россию возможен через территорию Азербайджана.

