Главой агенства ООН по делам беженцев в ЦА назначили азербайджанского дипломата

Новым главой УВКБ ООН в Центральной Азии стал Махир Сафарли. Дипломат из Азербайджана с 23-летним стажем будет работать в Алматы с пятью республиками.

Должность руководителя в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на территории Центральной Азии занял азербайджанский дипломат Махир Сафарли. Об этом сообщили в пресс-службе агенства Организации Объединенных Наций.

Работать Сафарли будет в Алматы, курируя деятельность УВКБ ООН в пяти странах: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Он займется укреплением правовых гарантий, совершенствованием механизмов предоставления убежища и решением проблем лиц без гражданства.

Махир Сафарли официально приступил к работе, 21 января он вручил верительные грамоты в МИД Казахстана. На встрече с первым замглавы казахского внешнеполитического ведомства Ержаном Ашикбаевым обсуждались приоритеты партнерства. В ближайшее время региональный представитель посетит страны Центральной Азии, где планирует провести консультации с госструктурами и партнерскими организациями по расширению форматов сотрудничества.

За плечами нового представителя 23 года работы в УВКБ ООН. Сафарли занимал посты в Греции и Украине, возглавлял представительства в Сирии и Турции, участвовал в миссиях на территориях Афганистана, Ливии, Кыргызстана, Либерии и Азербайджана, а также в работал головном офисе в Женеве.