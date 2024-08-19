Вэнс посетил Аллею шехидов в Баку

Джей Ди Вэнс, накануне прибывший в Баку с визитом, сегодня посетил Аллею шехидов, где возложил венок к "Вечному огню".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду вместе с супругой Ушей Вэнс побывал на Аллее шехидов в азербайджанской столице.

Вэнс почтил светлую память тех, кто пожертвовал свои жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджанской Республики, Вице-президент США возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Напомним, Вэнс находится с официальный двухдневным визитом в Баку 10-11 февраля.

Новый этап диалога Баку и Вашингтона

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на естественность происходящего сейчас улучшения отношений США и Азербайджана: оно происходит всегда, когда Америкой руководит президент от Республиканской партии.

"У нас традиционно уже сложилось, что американо-азербайджанские отношения вступают в нормальную фазу при республиканцах и переживают кризис при демократах у власти в США. Это стало частью политической культуры. В прошлом году на возвращение Республиканской партии в Белый дом и республиканское большинство в Конгрессе наложилось позитивное отношение друг к другу и взаимное уважение наших президентов, Ильхама Алиева и Дональда Трампа. Межличностный фактов в современной политике играет, фактически, основную роль. Сочетание этих моментов привело к столь высокопоставленному визиту в Баку, как визит вице-президента Вэнса", - прежде всего сказал он.

"Подписанная хартия стратегического партнерства между США и Азербайджаном говорит о том, что у республиканцев, а не только у Трампа, есть интерес к развитию отношений. Все-таки Дональд Трамп является фронтменом определенных транснациональных интересов и корпораций, кстати, представленных в Баку на заседании – корпораций из сфер IT, AI и вплоть до знакомой всем нам Coca-Cola. По всей видимости, впереди нас ожидает этап серьезного сотрудничества, который можно разложить на три вектора", - продолжил Ризван Гусейнов.

"Во-первых, это отмена 907-й поправки, запрещающей помощь США Азербайджану, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Дональд Трамп заморозил эту поправку, но было бы лучше, если бы ее удалось полностью ликвидировать. Во-вторых, это транспортно-экономическое взаимодействие, учитывая роль Азербайджана как транзитера для соседних регионов и прежде всего проект Среднего коридора. В-третьих, это инвестиции США в экономику Азербайджана", - сообщил директор Центра истории Кавказа.

"Очень важно отметить участие Азербайджана в диалоге по Ирану. Не секрет, что в этот раз Баку сыграл ключевую роль в том, что США до сих пор не нанесли удар по Ирану. Азербайджан, используя очень хорошие отношения, как с Вашингтоном, так и с Тель-Авивом, превратился в удачную переговорную площадку. Переговоры в Баку с участием иранских политиков, включая министра обороны и министра иностранных дел, принесли больше пользы, чем другие переговорные площадки, в частности Оман. Азербайджан постарался объяснить США нежелательность нанесения ударов и тем более расчленения Ирана, что нанесло бы огромный урон интересам многих стран, в том числе глобальных игроков", - заключил Ризван Гусейнов.