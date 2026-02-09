Вестник Кавказа

Вэнс выразил благодарность Ильхаму Алиеву за мирные инициативы

Джей Ди Вэнс
© Фото: Сайт Белого дома
Джей Ди Вэнс поблагодарил Ильхама Алиева за мирные инициативы в контексте урегулирования с Ереваном, а также отметил лидерские качества президента Азербайджана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который находится в Баку с визитом, высоко оценил шаги Азербайджана по мирному урегулированию с Арменией, поблагодарив лидера АР Ильхама Алиева. 

"Президенту Ильхаму Алиеву следует выразить большую благодарность за это"

– Джей Ди Вэнс

По словам Вэнса, Вашингтон прилагает усилия над установлением мира между Баку и Ереваном и налаживанием связей двух стран. Вэнс также высоко оценил лидерские качества Ильхама Алиева, отметив важность мирных инициатив для стабильности в регионе. 

Напомним, что американский политик находится с визитом в Баку, где провел встречу с Ильхамом Алиевым, а также принял участие в подписании Хартии стратегического партнерства.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
605 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.