Джей Ди Вэнс поблагодарил Ильхама Алиева за мирные инициативы в контексте урегулирования с Ереваном, а также отметил лидерские качества президента Азербайджана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который находится в Баку с визитом, высоко оценил шаги Азербайджана по мирному урегулированию с Арменией, поблагодарив лидера АР Ильхама Алиева.

"Президенту Ильхаму Алиеву следует выразить большую благодарность за это"

– Джей Ди Вэнс

По словам Вэнса, Вашингтон прилагает усилия над установлением мира между Баку и Ереваном и налаживанием связей двух стран. Вэнс также высоко оценил лидерские качества Ильхама Алиева, отметив важность мирных инициатив для стабильности в регионе.

Напомним, что американский политик находится с визитом в Баку, где провел встречу с Ильхамом Алиевым, а также принял участие в подписании Хартии стратегического партнерства.