Вестник Кавказа

Утечка оставила без газа часть Табасаранского района Дагестана

Утечка оставила без газа часть Табасаранского района Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники газовых служб Дагестана обнаружили утечку на газопроводе в Табасаранском районе, сейчас без газа в домах находятся жители 26 сел района.

Жители множества сел в Табасаранском районе Дагестана сегодня остались без газа из-за утечки "голубого топлива" из магистрального газопровода высокого давления – сработало аварийное отключение газоснабжения, сообщает пресс-служба МЧС региона.

"Поступила информация о том, что при обходе слесарем была обнаружена утечка газа на стальном надземном межпоселковом газопроводе высокого давления. Специалиты были вынуждены перекрыть шаровой кран подачи топлива"

- МЧС Дагестана

В общей сложности в зону отключения газоснабжения попали жители 26 населенных пунктов района, сейчас на магистральном газопроводе в экстренном режиме ведутся ремонтные работы, завершить которые должны в ближайшее время, передает "АиФ-Дагестан".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
960 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.