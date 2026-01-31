Утечка оставила без газа часть Табасаранского района Дагестана

Сотрудники газовых служб Дагестана обнаружили утечку на газопроводе в Табасаранском районе, сейчас без газа в домах находятся жители 26 сел района.
Жители множества сел в Табасаранском районе Дагестана сегодня остались без газа из-за утечки "голубого топлива" из магистрального газопровода высокого давления – сработало аварийное отключение газоснабжения, сообщает пресс-служба МЧС региона.
"Поступила информация о том, что при обходе слесарем была обнаружена утечка газа на стальном надземном межпоселковом газопроводе высокого давления. Специалиты были вынуждены перекрыть шаровой кран подачи топлива"
- МЧС Дагестана
В общей сложности в зону отключения газоснабжения попали жители 26 населенных пунктов района, сейчас на магистральном газопроводе в экстренном режиме ведутся ремонтные работы, завершить которые должны в ближайшее время, передает "АиФ-Дагестан".