Российские предприятия представляют свою продукцию на выставке в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде сегодня начала работу трехдневная российская выставка "Иннопром", на которой представлена продукция более 250 отечественных компаний.

Россия представила на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", открывшейся сегодня в Эр-Рияде, свои передовые технологии во многих областях промышленности - в медицине, микроэлектронике, косметику и даже технологическую продукцию для детей, включающую научное оборудование для детских садов, школ и колледжей.

Выставка уже привлекла большое число посетителей: так, на стенде Санкт-Петербурга гости могут познакомиться с российским УЗИ-сканером для реанимации, приемного отделения и скорой помощи, который по цене заметно дешевле иностранных аналогов, а значит - конкурентноспособней. К тому же он уже активно экспортируется в России, передает РИА Новости.

Арабских посетителей очень заинтересовала линейка глюкометров компании "Элта", некоторые из них имеют голосовое сопровождение и могут озвучить результат измерений.

Есть на выставке и технологическая продукция для детей – так, компания "Научные решения" показала свое оборудование для детских садов, школ и колледжей, которое позволяет им уже с раннего возраста познавать сложный мир физических и химических явлений в игровой форме.

Внимание арабских женщин привлекла экспозиция компании "Арнест ЮниРусь", впервые показавшей за рубежом свой премиальный бренд косметики BioCode. В ассортименте ее продукции - мужская и женская линейки косметики, а также средства личной гигиены: зубные пасты, ополаскиватели, антиперспиранты и другое.

Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" продлится по 10 февраля.