Уровень воды в реке в Сочи поднялся до опасных отметок

Сочи грозит подтопление – уровень воды в реке Херота поднялся до опасных отметок, хотя из берегов она пока не вышла.

Сильный дождь стал причиной опасного повышения уровня воды в реке Херота в Сочи, предупредил глава города-курорта Андрей Прошунин.

"В Адлерском районе запустили сирены и экстренное речевое оповещение в связи с подъемом уровня воды в реке Херота до опасных отметок"

– Андрей Прошунин

Градоначальник подчеркнул, что на данный момент река из берегов не вышла. На месте событий несут дежурство спасательные и аварийные службы, идет мониторинг ситуации.

Мэр обратил внимание на то, что сильный дождь в Сочи не прекращается. Поэтому он призвал местных жителей и туристов быть бдительными и позаботиться о мерах предосторожности.