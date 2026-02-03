Уровень воды в реке в Сочи поднялся до опасных отметок

Сочи грозит подтопление – уровень воды в реке Херота поднялся до опасных отметок, хотя из берегов она пока не вышла.
Сильный дождь стал причиной опасного повышения уровня воды в реке Херота в Сочи, предупредил глава города-курорта Андрей Прошунин.
"В Адлерском районе запустили сирены и экстренное речевое оповещение в связи с подъемом уровня воды в реке Херота до опасных отметок"
– Андрей Прошунин
Градоначальник подчеркнул, что на данный момент река из берегов не вышла. На месте событий несут дежурство спасательные и аварийные службы, идет мониторинг ситуации.
Мэр обратил внимание на то, что сильный дождь в Сочи не прекращается. Поэтому он призвал местных жителей и туристов быть бдительными и позаботиться о мерах предосторожности.