Глава Еврокомиссии рассказала о новых антироссийских санкциях

Россия понесет "серьезный урон" после введения Евросоюзом нового пакета санкций против России, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Основной акцент в документе делается на полный запрет морских поставок российской нефти, а также ужесточение экспортных ограничений на товары и услуги для страны на сумму более €360 млн, включая резину, тракторы и киберуслуги.
Новые европейские рестрикции затронут еще 43 судна, общий список которых вырастет до 640, также танкеры для "теневого флота РФ" ждет запрет на их техническое обслуживание, и обслуживание ледоколов, говорится в сообщении.
Существенные ограничения ЕС ждут 20 российских региональных банков, а также компании и платформы, связанные с криптовалютами: под санкции ЕС попадут и некоторые иностранные банки, замеченные в незаконной торговле санкционными товарами, сообщила глава ЕК.
России также будет запрещен импорт металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более €570 млн, включая материалы для взрывчатых веществ и аммиак.
Санкции могут быть введены до 24 февраля, сообщают Bloomberg и Politico.