Глава Еврокомиссии рассказала о новых антироссийских санкциях

Новый, юбилейный 20-й пакет антироссийских санкций серьезно ударит по экономике страны, поскольку затронет поставки российской нефти и усилит запрет на поставки товаров и услуг в страну, заверила Урсула фон дер Ляйен.

Россия понесет "серьезный урон" после введения Евросоюзом нового пакета санкций против России, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Основной акцент в документе делается на полный запрет морских поставок российской нефти, а также ужесточение экспортных ограничений на товары и услуги для страны на сумму более €360 млн, включая резину, тракторы и киберуслуги.

Новые европейские рестрикции затронут еще 43 судна, общий список которых вырастет до 640, также танкеры для "теневого флота РФ" ждет запрет на их техническое обслуживание, и обслуживание ледоколов, говорится в сообщении.

Существенные ограничения ЕС ждут 20 российских региональных банков, а также компании и платформы, связанные с криптовалютами: под санкции ЕС попадут и некоторые иностранные банки, замеченные в незаконной торговле санкционными товарами, сообщила глава ЕК.

России также будет запрещен импорт металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более €570 млн, включая материалы для взрывчатых веществ и аммиак.

Санкции могут быть введены до 24 февраля, сообщают Bloomberg и Politico.