Десятки домов остались без тепла в Кисловодске

Теплоснабжение аварийно отключилось в части Кисловодска (Ставропольский край), соответствующее сообщение распространила пресс-служба региональной прокуратуры.
"По предварительным данным, подача теплоносителя была ограничена в 35 многоквартирных жилых домах в связи с аварией на коммунальных сетях"
– прокуратура Ставропольского края
В сообщении уточняется, что надзорное ведомство контролирует ход ремонтных работ.
По словам главы города-курорта Евгения Моисеева, что на теплотрассе сегодня утром случилась авария, из-за которой прекратили работу два центральных тепловых пункта. Ее причина – недавний гидроудар, который произошел в результате внезапного отключения электричества.
"Идет поиск утечки. Надеюсь, что до обеда все найдут и устранят"
– Евгений Моисеев
Градоначальник сообщил, что компания "Теплоэнерго Кисловодск" в нынешнем году намерена приобрести оборудование, которое поможет предотвратить такие аварии.
Напомним, в данный момент в Кисловодске +4 градуса.