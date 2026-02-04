Десятки домов остались без тепла в Кисловодске

Батареи отключились в нескольких десятках многоэтажных домов в Кисловодске из-за аварии, ведутся восстановительные работы.

Теплоснабжение аварийно отключилось в части Кисловодска (Ставропольский край), соответствующее сообщение распространила пресс-служба региональной прокуратуры.

"По предварительным данным, подача теплоносителя была ограничена в 35 многоквартирных жилых домах в связи с аварией на коммунальных сетях"

– прокуратура Ставропольского края

В сообщении уточняется, что надзорное ведомство контролирует ход ремонтных работ.

По словам главы города-курорта Евгения Моисеева, что на теплотрассе сегодня утром случилась авария, из-за которой прекратили работу два центральных тепловых пункта. Ее причина – недавний гидроудар, который произошел в результате внезапного отключения электричества.

"Идет поиск утечки. Надеюсь, что до обеда все найдут и устранят"

– Евгений Моисеев

Градоначальник сообщил, что компания "Теплоэнерго Кисловодск" в нынешнем году намерена приобрести оборудование, которое поможет предотвратить такие аварии.

Напомним, в данный момент в Кисловодске +4 градуса.