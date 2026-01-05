В Турции 1 мая откроется первый отель WB Travel

В новом летнем сезоне туристы впервые смогут отдохнуть в Турции в отеле под брендом WB Travel. Первый отель Wildberries будет запущен в Кемере 1 мая.

Первый в Турции отель WB Travel откроет двери в Кемере 1 мая 2026 года, рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"Сервис WB Travel компании РВБ вместе со стратегическим партнером - туроператором Fun&Sun - открывают фирменный отель под брендом WB Travel в Турции. Начало приема гостей запланировано на 1 мая 2026 года"

– пресс-служба

WB Travel откроет отель уровня "четыре звезды" с собственным пляжем в Кемере. Комплекс находится на второй береговой линии и работает в формате "все включено". Развитая инфраструктура для детей нацелена на размещение в отеле семей, пишет ТАСС.

Отметим, что с 15 февраля первый отель WB Travel начала работать в Египте.