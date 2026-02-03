Песков: подводить итоги переговоров в Абу-Даби еще рано

Российско-американско-украинские консультации в Абу-Даби продолжаются, так что, по словам Дмитрия Пескова, говорить об их итогах пока рано.

Представители России, США и Украины продолжают переговоры в Абу-Даби, так что какой-либо информации по их итогам пока нет, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Переговоры продолжаются сегодня, поэтому рано пока подводить какие-то итоги"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос также сообщил, что российская делегация оперативно передают актуальную информацию о ходе переговоров президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, что первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности состоялся в Абу-Даби 23-24 января. Второй раунд стартовал накануне.