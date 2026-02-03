Вашингтон готов к переговорам с Тегераном – Рубио

Госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что американская сторона готова для встречи с представителями Ирана.

Вашингтон готов к диалогу с Тегераном, такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе общения с журналистами.

В то же время, уточнил он, Штаты готовы к тому, что Иран может передумать.

"Если иранцы захотят встретиться, мы готовы. Они выражали заинтересованность во встрече и обсуждениях. Если они передумают, мы тоже не против"

– Марко Рубио

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что Тегеран согласен на переговорный процесс с Соединенными Штатами.