Кобахидзе встретился с премьером Иракского Курдистана

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе обсудил с Масруром Барзани инвестиции, торговлю, а также перспективы развития Среднего коридора. Встреча прошла в Дубае.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе провел переговоры с премьером Иракского Курдистана Масруром Барзани, информирует пресс-служба правительства Грузии. 

Стороны обсудили развитие торговых связей, а также углубление инвестиционного партнерства. Главы правительств отметили особое положение Грузии, которая является важным транзитным звеном в региональных торговых маршрутах. Также Кобахидзе и Барзани затронули вопросы развития Среднего Коридора. 

Напомним, что глава правительства Грузии находится в Дубае, где проходит Всемирный правительственный саммит. В состав грузинской делегации также вошли главы ведомств.

