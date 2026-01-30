Вестник Кавказа

Премьер-министр Грузии вылетает на правительственный саммит в Дубае

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Грузии примет участие во Всемирном правительственном саммите, который завтра стартует в Дубае: он выступит перед 35 главами государств и правительств и примет участие в круглом столе по инвестициям.

Уже завтра в Дубае стартует трехдневный Всемирный правительственный саммит, в работе которого примет участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщили в администрации правительства.

"Третьего февраля премьер-министр Грузии выступит с речью на Всемирном правительственном саммите, а также примет участие в круглом столе по инвестициям"

- пресс-служба правительства Грузии

Также в рамках саммита, девиз которого - "Формирование правительств будущего", пройдет ряд форумов высокого уровня по искусственному интеллекту, образованию, мобильности, устойчивости и экономической стабильности. Также у грузинского премьера запланированы двусторонние встречи, передает Sputnik Грузия.

Саммит в Дубае пройдет 3 по 5 февраля, а участие в нем примут 35 глав государств и правительств, более 150 правительственных делегаций и свыше 6 тысяч делегатов из разных стран мира.

