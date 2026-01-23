В Северной Осетии двух чиновников арестовали за хищение 96 млн руб

Двух чиновников аграрного ведомства арестовали в Северной Осетии за хищение бюджетных средств в размере 96 млн руб, передали в пресс-службе республиканского МВД.
"Следственной частью СУ МВД по РСО-Алания возбуждены уголовные дела по пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Фигурантами стали два чиновника 1970 и 1986 годов рождения, один из которых ранее занимал руководящую должность в системе республиканского органа исполнительной власти"
– пресс-служба МВД
По данным следствия, почти четыре года назад чиновники направили 96 млн руб на проектные работы в рамках строительства селекционно-племенного центра рыбоводства. Работы не были выполнены.
Отмечается, что проект пытались реализовать с рядом грубых нарушений. В частности, был нарушен порядок закупок, заказчиком выступило учреждение, которое не имело полномочий на подобную деятельность.
Фигуранты уголовного дела заключены под стражу на два месяца.