Вестник Кавказа

В Северной Осетии двух чиновников арестовали за хищение 96 млн руб

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чиновников Минсельхоза Северной Осетии арестовали на два месяца за хищение почти 100 млн руб из бюджета. Средства были украдены на проекте селекционного центра.

Двух чиновников аграрного ведомства арестовали в Северной Осетии за хищение бюджетных средств в размере 96 млн руб, передали в пресс-службе республиканского МВД. 

"Следственной частью СУ МВД по РСО-Алания возбуждены уголовные дела по пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Фигурантами стали два чиновника 1970 и 1986 годов рождения, один из которых ранее занимал руководящую должность в системе республиканского органа исполнительной власти"

– пресс-служба МВД 

По данным следствия, почти четыре года назад чиновники направили 96 млн руб на проектные работы в рамках строительства селекционно-племенного центра рыбоводства. Работы не были выполнены. 

Отмечается, что проект пытались реализовать с рядом грубых нарушений. В частности, был нарушен порядок закупок, заказчиком выступило учреждение, которое не имело полномочий на подобную деятельность. 

Фигуранты уголовного дела заключены под стражу на два месяца.

