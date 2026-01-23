В Северной Осетии двух чиновников арестовали за хищение 96 млн руб

Чиновников Минсельхоза Северной Осетии арестовали на два месяца за хищение почти 100 млн руб из бюджета. Средства были украдены на проекте селекционного центра.

Двух чиновников аграрного ведомства арестовали в Северной Осетии за хищение бюджетных средств в размере 96 млн руб, передали в пресс-службе республиканского МВД.

"Следственной частью СУ МВД по РСО-Алания возбуждены уголовные дела по пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Фигурантами стали два чиновника 1970 и 1986 годов рождения, один из которых ранее занимал руководящую должность в системе республиканского органа исполнительной власти"

– пресс-служба МВД

По данным следствия, почти четыре года назад чиновники направили 96 млн руб на проектные работы в рамках строительства селекционно-племенного центра рыбоводства. Работы не были выполнены.

Отмечается, что проект пытались реализовать с рядом грубых нарушений. В частности, был нарушен порядок закупок, заказчиком выступило учреждение, которое не имело полномочий на подобную деятельность.

Фигуранты уголовного дела заключены под стражу на два месяца.