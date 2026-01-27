Медики Казахстана учатся блокировать опасные инфекции в аэропортах страны

В международном аэропорту крупнейшего мегаполиса страны Алматы сегодня прошли учения по выявлению особо опасных инфекций: службы воздушной гавани отрабатывали изоляцию пассажира "с подозрением на вирус Нипах".

Предупрежден – значит, вооружен: в международном аэропорту Алматы сегодня прошли необычные учения по выявлению и изоляции особо опасных инфекций, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

По сценарию учений среди прибывших одним из авиарейсов пассажиров был выявлен "пассажир с подозрением на вирус Нипах". Перед службами авиагавани стояла непростая задача: отработать алгоритмы совместных действий, от изоляции до госпитализации опасного пассажира и оперативной дезинфекции общего пространства, передает Sputnik Казахстан.

Задействованы в маневрах были не только медики - специалисты санитарно-эпидемиологической службы, скорой помощи и инфекционного стационара, но и пограничники, таможенники, полиция и другие сотрудники аэропорта

Все службы авиагавани подтвердили высокую готовность и слаженное взаимодействия, которое в случае реальной ситуации поможет минимизировать риски для населения, отметили в пресс-службе аэропорта.