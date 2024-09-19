Вирус Нипах 2026: как передается, симптомы, смертность, отличие от коронавируса

Что такое вирус Нипах и где он появился впервые, как передается вирус Нипах, каковы симптомы вируса Нипах и течение болезни, какова смертность и есть ли лечение, чем вирус Нипах отличается от COVID-19, какова ситуация с вирусом Нипах в Индии и России в 2026 году, как не заразиться вирусом Нипах, каковы прогнозы и почему вирус Нипах все же опасен?

В конце января 2026 года внимание мирового сообщества вновь приковано к Индии, где была зафиксирована новая вспышка смертельного вируса Нипах.

Что такое вирус Нипах и где он появился впервые?

Вирус Нипах (NiV) - это зоонозный патоген, то есть вирус, передающийся от животных человеку. Он принадлежит к роду Henipavirus семейства парамиксовирусов и является близкородственным вирусу Хендра. ВОЗ классифицирует его как патоген высокого риска из-за способности вызывать тяжелые болезни и вспышки. Впервые вирус был идентифицирован в 1998 году во время крупной вспышки среди свиноводов в Малайзии. Болезнь получила название от деревни Сунгай Нипах в Малайзии. С тех пор вспышки регулярно фиксируются в Южной и Юго-Восточной Азии.

Вирус классифицируется как патоген уровня биобезопасности 4 из-за его потенциально высоких показателей смертности и способности вызывать вспышки. К другим вирусам в этой классификации относятся Марбург, Эбола и Хендра.

Как передается вирус Нипах?

Передача вируса Нипах человеку происходит несколькими основными путями:

(зоонозная передача). Естественные носители вируса - это плодоядные летучие мыши (крыланы) семейства Pteropodidae, в частности, виды рода Pteropus (летучие лисицы). У самих летучих мышей болезнь не проявляется; Через загрязненные продукты. Наиболее частый путь во вспышках в Бангладеш и Индии - употребление в пищу сырого сока финиковой пальмы или фруктов, загрязненных слюной или мочой инфицированных летучих мышей;

Наиболее частый путь во вспышках в Бангладеш и Индии - употребление в пищу сырого сока финиковой пальмы или фруктов, загрязненных слюной или мочой инфицированных летучих мышей; Через промежуточных хозяев . Во время первой вспышки в Малайзии люди заражались при тесном контакте с больными свиньями, которые, в свою очередь, получили вирус от летучих мышей. Вирус высококонтагиозен среди свиней;

. Во время первой вспышки в Малайзии люди заражались при тесном контакте с больными свиньями, которые, в свою очередь, получили вирус от летучих мышей. Вирус высококонтагиозен среди свиней; От человека к человеку (антропонозная передача). Возможна лишь при тесном контакте с выделениями и экскрементами инфицированных людей. Такой путь был значимым в Бангладеш (до половины случаев с 2001 по 2008 год) и Индии, особенно в условиях медицинских учреждений.

Каковы симптомы вируса Нипах и течение болезни?

Болезнь после заражения вирусом Нипах может протекать бессимптомно, но чаще всего вызывает тяжелые проявления. Течение болезни обычно двухфазное:

Начальная (гриппоподобная) фаза. Симптомы неспецифичны, что затрудняет раннюю диагностику. К ним относятся высокая температура, сильная головная и мышечная боль, рвота, боль в горле;

Неврологическая фаза (развивается у многих пациентов). Через несколько дней могут появиться такие признаки энцефалита (воспаления мозга) как головокружение, сонливость, спутанность сознания, дезориентация, судороги;

Кома может наступить в течение 24-48 часов с момента появления неврологических симптомов;

У части пациентов также развиваются тяжелые респираторные проблемы, включая атипичную пневмонию и острую дыхательную недостаточность.

Инкубационный период обычно составляет от 4 до 14 дней, но в документально подтвержденных случаях достигал 45 дней.

Отдаленные последствия: Около 20% выживших пациентов страдают от стойких неврологических последствий, таких как судорожные расстройства и изменения личности. Возможны также поздние рецидивы энцефалита.

Насколько высока смертность от вируса Нипах?

Летальность инфекции является одной из самых высоких среди известных вирусов. По оценкам ВОЗ, показатель варьируется от 40% до 75% в зависимости от конкретной вспышки, штамма вируса и возможностей местной системы здравоохранения. В истории зафиксированы вспышки с летальностью до 92% (Бангладеш, 2005 год) и даже 100% (Индия, 2007 год).

Существует ли лечение вируса Нипах?

Специфического противовирусного лечения вируса Нипах не существует. Вакцины для людей или животных также пока не разработано. Основной подход к лечению - интенсивная поддерживающая терапия, направленная на борьбу с симптомами и осложнениями: респираторной поддержкой, лечением отека мозга и судорог. ВОЗ включила вирус Нипах в список приоритетных болезней для исследований, что стимулирует разработку лекарств и вакцин.

Чем вирус Нипах отличается от COVID-19?

Несмотря на то что оба вируса могут вызывать респираторные симптомы, они принципиально различаются по ключевым параметрам:

Вирус Нипах: возбудитель - парамиксовирус, основной путь распространения - контактный, не является высоко контагиозным респираторным патогеном, ведущий клинический синдром - острый энцефалит с высокой летальностью, летальность - крайне высокая (40-75%), пандемический потенциал - низкий, вспышки носят локальный характер из-за сложных путей передачи;

COVID-19: возбудитель - коронавирус, основной путь распространения - воздушно-капельный, чрезвычайно высокая контагиозность, ведущий клинический синдром - острая респираторная инфекция, широкий спектр симптомов, летальность - зависит от штамма и вакцинации, но на данный момент менее 1%, пандемический потенциал - очень высокий, вызвал глобальную пандемию из-за легкости воздушно-капельной передачи.

Какова ситуация с вирусом Нипах в Индии в 2026 году?

По состоянию на 26 января 2026 года в индийском штате Западная Бенгалия (район города Калькутты) была зафиксирована новая вспышка заболеваемости вирусом Нипах:

Подтверждено 5 случаев заражения, включая медицинских работников (врача, медсестер);

Один пациент скончался 25 января 2026 года в Калькутте;

Около 100 человек, контактировавших с больными, помещены на карантин;

Состояние одной из заболевших медсестер остается очень тяжелым.

Индия имеет многолетнюю историю вспышек Нипаха: в Западной Бенгалии они происходили в 2001 и 2007 годах, а в штате Керала - регулярно с 2018 года.

Есть ли вирус Нипах в России в 2026 году?

По данным на сегодняшний день случаев заражения вирусом Нипах в России не зарегистрировано. Причем риск устойчивого распространения в стране оценивается экспертами как крайне низкий. Главная причина - отсутствие на территории России природного резервуара инфекции: популяций крыланов рода Pteropus.

Теоретическая возможность завозного случая существует из-за активного авиасообщения. Однако, как отмечают специалисты, для распространения вируса нужны специфические условия, которых в России нет.

Роспотребнадзор принимает меры: ведомство выпустило рекомендации для туристов и подтвердило, что Россия располагает необходимым запасом тест-систем для оперативной диагностики вируса. На границе действует система мониторинга состояния здоровья.

Как защититься от заражения вирусом Нипах?

Профилактика основана на прерывании путей передачи. Поэтому на территории эндемичных стран Юго-Восточной Азии необходимо:

Не употреблять в пищу сырой сок финиковой пальмы;

Тщательно мыть и чистить все фрукты. Фрукты со следами укусов летучих мышей следует выбрасывать;

Избегать любых контактов с летучими мышами, а также с больными свиньями и другими животными;

Избегать близкого незащищенного контакта с инфицированными людьми;

При появлении симптомов (высокая температура, кашель, сильная головная боль) немедленно обратиться к врачу.

Каковы прогнозы и почему вирус Нипах все же опасен?

ВОЗ и эксперты сходятся во мнении, что угрозы глобальной пандемии, подобной COVID-19, вирус Нипах в его текущем виде не представляет. Его вспышки носят локальный характер и, как правило, быстро контролируются благодаря отслеживанию контактов и изоляции.

Однако вирус остается серьезной и постоянной угрозой для общественного здравоохранения в эндемичных регионах по нескольким причинам:

Крайне высокая летальность;

Отсутствие вакцины и специфического лечения;

Возможность передачи от человека к человеку, что может приводить к внутрибольничным вспышкам;

Широкий природный резервуар (летучие мыши), искоренить который невозможно;

Потенциал к мутациям, который теоретически может изменить пути передачи вируса.

Таким образом, вирус Нипах - это яркий пример опасного зоонозного патогена, требующего постоянного эпидемиологического надзора, развития диагностических возможностей и активизации научных исследований по созданию средств лечения и профилактики. В конце 2025 года клинические испытания вакцины Оксфордского университета (ChAdOx1 NipahB) в Бангладеш перешли к фазе II. Также в 2026 году планируются испытания моноклонального антитела, которое могло бы обеспечить немедленную краткосрочную защиту, например, для медработников.