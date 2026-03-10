В Иране назвали дату завершения войны с США и Израилем

Военная операция США и Израиля против Ирана может завершиться еще до праздника Новруз, то есть, до 21 марта, сообщил помощник и старший советник главнокомандующего ВС Ирана Рахим Сафави.
Его слова были приведены информационным агентством ISNA.
По его словам, противники Ирана не смогут долго вести военные действия в случае, если иранские военные будут непрерывно поддерживать их продолжение.
"Я думаю, что эта война закончится до праздника Новруз. Моя точка зрения такова: США и Израиль не выдержат длительной войны и не смогут продолжать ее долго, если мы будем поддерживать непрерывность операций"
– Рахим Сафави
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявлял о том, что конфликт на Ближнем Востоке "закончится скоро".