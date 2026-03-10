Жилое здание в Дубае атаковал БПЛА

Минувшей ночью жилое здание в Дубае было атаковано неопознанным беспилотным летательным аппаратом, после чего в нем вспыхнул пожар. Жителей дома эвакуировали, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В здание в районе Дубай Крик Харбор в Дубае (ОАЭ) минувшей ночью врезался неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщила пресс-служба властей эмирата.

В доме вспыхнул пожар, городские власти провели эвакуацию его жителей.

Сейчас пожар уже потушили - к счастью, обошлось без пострадавших.

Еще одно чрезвычайное происшествие произошло минувшей ночью у берегов ОАЭ, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). сообщило о попадании неизвестного снаряда в контейнеровоз примерно в 60 километрах от побережья ОАЭ, в результате на судне возник пожар.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 35 морских милях (60 км) к северу от Джабаль-Али, ОАЭ. Капитан сообщил, что в контейнеровоз попал под удар неизвестного снаряда, в результате чего на судне возник пожар"

- сообщение UKMTO

К счастью, никто из экипажа судна не пострадал, проводится расследование инцидента.