Иран меняет тактику в противостоянии с США и Израилем

Власти Ирана меняют подход к операции против США и Израиля. Отныне иранские военные будут наносить удар за ударом.
Командование Ирана приняло решение изменить подход к операции против Соединенных Штатов и Израиля. Об этом информирует центральный штаб военного командования ИРИ "Хатам аль-Анбия".
Там отметили, что вместо ответных ударов Исламская Республика теперь будет наносить удар за ударом, передает агентство Fars.
"Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом"
– иранское военное командование
Напомним, 28 февраля США и Израиль приступили к нанесению ударов по объектам, расположенным на территории Ирана. В ответ Тегеран наносить удары по израильской территории и объектам США, которые располагаются в странах Ближнего Востока.