Вестник Кавказа

Иран меняет тактику в противостоянии с США и Израилем

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана меняют подход к операции против США и Израиля. Отныне иранские военные будут наносить удар за ударом.

Командование Ирана приняло решение изменить подход к операции против Соединенных Штатов и Израиля. Об этом информирует центральный штаб военного командования ИРИ "Хатам аль-Анбия".

Там отметили, что вместо ответных ударов Исламская Республика теперь будет наносить удар за ударом, передает агентство Fars.

"Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом"

– иранское военное командование

Напомним, 28 февраля США и Израиль приступили к нанесению ударов по объектам, расположенным на территории Ирана. В ответ Тегеран наносить удары по израильской территории и объектам США, которые располагаются в странах Ближнего Востока.

955 просмотров

