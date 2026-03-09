Вестник Кавказа

Грузии предрекли новую волну роста цен на топливо

Грузии предрекли новую волну роста цен на топливо
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цены на бензин и дизель в Грузии выросли, но вскоре ожидается новое подорожание, об этом сообщил глава Союза импортеров нефти Грузии.

Глава Союза импортеров нефти Грузии Вахтанг Иобашвили предупредил, что страну ждет новое повышение цен на топливо.

Он заявил, что нынешнее подорожание топлива в Грузии станет первой волной роста цен. По словам Иобашвили, в ближайшие две недели в стране стоимость бензина и дизельного топлива будет еще повышаться. Он пояснил, что так как у компаний нет нефтяных терминалов, они не имеют запасов топлива на несколько месяцев.

Дефицита бензина и дизеля в Грузии не предвидится, закупки осуществляются в разных странах, в том числе в России.

Накануне стало известно, что в Грузии поднялись цены на топливо на фоне роста мировых цен на нефть. Дизель в среднем подорожал на 5-6%, бензин – на 2-4%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
575 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.