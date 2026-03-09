Грузии предрекли новую волну роста цен на топливо

Цены на бензин и дизель в Грузии выросли, но вскоре ожидается новое подорожание, об этом сообщил глава Союза импортеров нефти Грузии.

Глава Союза импортеров нефти Грузии Вахтанг Иобашвили предупредил, что страну ждет новое повышение цен на топливо.

Он заявил, что нынешнее подорожание топлива в Грузии станет первой волной роста цен. По словам Иобашвили, в ближайшие две недели в стране стоимость бензина и дизельного топлива будет еще повышаться. Он пояснил, что так как у компаний нет нефтяных терминалов, они не имеют запасов топлива на несколько месяцев.

Дефицита бензина и дизеля в Грузии не предвидится, закупки осуществляются в разных странах, в том числе в России.

Накануне стало известно, что в Грузии поднялись цены на топливо на фоне роста мировых цен на нефть. Дизель в среднем подорожал на 5-6%, бензин – на 2-4%.