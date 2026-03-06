Израиль вновь ударил по "Хезболле" и Бейруту

В ночь на среду Израиль нанес серию ударов по пригороду Бейрута, сообщается, что целью стали объекты и члены "Хезболлы" и их союзники.

Израиль совершил серию ударов по объектам шиитской организации "Хезболлах" в пригороде Бейрута, следует из сообщения армейской пресс-службы.

"Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута"

– ЦАХАЛ

Также был атакован жилой комплекс в квартале Аишат-Баккар в центральной части Бейрута. По мнению источника в службе гражданской обороны, целью была ликвидация члена руководства шиитской организации "Хезболлах", пишет ТАСС. В этом квартале проживают беженцы, прибывшие из южных районов Ливана, на месте ЧП произошел пожар.

По данным телеканала Al Hadath, атака на Бейрут привела к гибели по меньшей мере четырех членов руководства радикальной суннитской группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия", которая считается союзницей организации "Хезболла".