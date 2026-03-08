Авиакомпании повышают цены на билеты из-за конфликта в Иране

Рост стоимости топлива на фоне конфликта в Иране и ситуации с Ормузским проливом, а также частичное закрытие воздушного пространства вынудили авиакомпании пересмотреть цены на авиабилеты – перелеты подорожают.

Авиаперелеты становятся дороже, авиакомпании поднимают тарифы и топливные сборы в связи с ситуацией на рынке топлива, связанной с войной США и Израиля против Ирана, пишет Khaleej Times.

Конфликт повлиял на цены на нефть на мировом рынке, привел к сокращению добычи ближневосточными странами, а также повысил стоимость перелетов в связи с необходимостью облета ряда стран.

Отраслевые источники сообщают, что авиатопливо стоившее в конце февраля $85–90 за баррель сейчас обходится в $150–200 за баррель.

Стоимость топлива для авиакомпаний составляет около четверти всех операционных затрат, в связи с чем рост цен на билеты неминуем.

Значительнее всего возрастут цены на перелеты между Европой и Азией.