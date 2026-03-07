Непогода фактически заблокировала аэропорт Астаны

Непогода сегодня обрушилась на столицу Казахстана: если коммунальщики Астаны как-то справляются с расчисткой дорог, то снегопад, сопровождаемый метелью и туманом, практически заблокировал аэропорт, в котором задерживаются 20 рейсов.

Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева в столице Казахстана Астане из-за сложных метеоусловий уже начал работать по фактической погоде и сообщил о задержках и отменах авиарейсов.

"В аэропорту Астаны наблюдаются изменения в расписании рейсов в связи с погодными условиями и операционными причинами авиакомпаний"

- пресс-служба аэропорта Астаны

На прилет задерживаются 9 авиарейсов из Алматы, Костаная, Шымкента, Усть-Каменогорска, Орала (Уральска) и Кызылорды, а также два международных авиарейса – из Бишкека и Омска, передает Sputnik Казахстан.

Соответственно на вылет задерживаются 9 рейсов, которые должны были взять курс из воздушной гавани в Шымкент, Петропавловск, Семей, Алматы и Омск: большинство из них – из-за позднего прибытия воздушных судов.

Уже есть и отмены - 3 рейса на прилет и 8 рейсов на вылет, добавили в воздушной гавани.

А вот прогноз синоптиков на сегодняшний день пока неутешительный: небо будет затянуто тучами, а снегопады, метель и туман будут сопровождаться ветром скоростью до 23 м/с.