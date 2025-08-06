Ледовая арена может появиться в Дагестане

Первая ледовая арена может быть построена в Дагестане. Главе республики обратился с соответствующей просьбой к Путину, президент поручил проработать вопрос.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о строительстве ледовой арены.

Глава государства принял Меликова в Кремле в пятницу, обсуждалась экономика Дагестана, строительство социальных объектов, развитие спорта и другие вопросы. Меликов поделился с президентом о том, что в республике становится популярен хоккей.

"Он внимательно выслушал и дал поручение проработать вопрос о строительстве, наверно, ледовым дворцом нельзя назвать, мы попросили ледовую арену, которая позволила бы здесь у нас… при нормальный температуре круглогодично, при нормальном искусственном льду проводить соревнования"

– Сергей Меликов

Ранее стало известно, что в Махачкале был определен участок под строительство ледовой арены.