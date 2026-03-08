Вестник Кавказа

"Аэрофлот" вывез около 8,7 тыс россиян из ОАЭ

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Порядка 8,7 тыс россиян отправлено домой самолетами "Аэрофлота" с 3 по 10 марта. Завтра авиаперевозчик выполнит последний рейс перед паузой.

Авиакомпания "Аэрофлот"  выполнила 24 рейса из ОАЭ в РФ за последнюю неделю. Пассажирами рейсов стали порядка 8,7 тыс россиян, информирует пресс-служба перевозчика. 

"Начиная с 3 марта авиакомпания суммарно отправила из Дубая и Абу-Даби 24 рейса, на которых вывезено 8,7 тысячи пассажиров"

– пресс-служба 

Напомним, что с завтрашнего дня, когда будет выполнен последний вывозной рейс, российская авиакомпания временно прекращает полеты в ОАЭ до стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. 

Ранее Минтранс рекомендовал авиакомпаниям приостановить реализацию билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1005 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.