"Аэрофлот" вывез около 8,7 тыс россиян из ОАЭ

Порядка 8,7 тыс россиян отправлено домой самолетами "Аэрофлота" с 3 по 10 марта. Завтра авиаперевозчик выполнит последний рейс перед паузой.
Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила 24 рейса из ОАЭ в РФ за последнюю неделю. Пассажирами рейсов стали порядка 8,7 тыс россиян, информирует пресс-служба перевозчика.
"Начиная с 3 марта авиакомпания суммарно отправила из Дубая и Абу-Даби 24 рейса, на которых вывезено 8,7 тысячи пассажиров"
– пресс-служба
Напомним, что с завтрашнего дня, когда будет выполнен последний вывозной рейс, российская авиакомпания временно прекращает полеты в ОАЭ до стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее Минтранс рекомендовал авиакомпаниям приостановить реализацию билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта.