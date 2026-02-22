Вестник Кавказа

Нападение Израиля на Газу продолжается, напомнил посол Палестины в РФ

Посол Палестины в Москве заметил, что в секторе Газа ситуация остается очень сложной, нападение Израиля продолжается, пока мировое сообщество следит за ситуацией с Ираном.

Сейчас внимание мира приковано к Ирану, однако другие конфликты также остаются актуальными – продолжается нападение Израиля на сектор Газа, напомнил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Израильское нападение на Газу продолжается, гибнут мирные люди ежедневно. Более 50 процентов территории Газы оккупировано Израилем"

– Нофаль

Дипломат подчеркнул, что в Газе сохраняется очень сложная, но все внимание сейчас сосредоточено вокруг войны США и Израиля против Ирана, пишет ТАСС.

"Ситуация в Газе очень сложная. Но, к сожалению, люди сейчас больше уделяют внимание ситуации в Иране, чем в Газе"

– Нофаль

