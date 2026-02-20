ЦАХАЛ вновь бомбит сектор Газа

Израильская армия сегодня вновь нанесла авиационные и артиллерийские удары по сектору Газа, тем самым в очередной раз нарушив условия соглашения о прекращении огня от 10 октября 2025 года.

Израильская армия (ЦАХАЛ) сегодня снова провела авиационные бомбовые атаки и артиллерийские удары по различным районам сектора Газа – обстрелам подверглись восточные районы города Рафах, самого южного населенного пункта эксклава, граничащего с Египтом.

Израильские военные открыли стрельбу по восточным районам Хан-Юнуса, а ВМС обстреляли прибрежную полосу города. Также под одновременным комбинированным бомбово-артиллерийским ударом ЦАХАЛ оказался ряд районов в городе Газа, административном центре эксклава, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Со дня вступления в силу соглашения о прекращении огня в результате израильских обстрелов погибли 612 палестинцев, еще 1640 человек получили ранения. Всего с октября 2023 года число жертв атак, совершаемых израильской армией на сектор Газа, превысило 72 тысячи человек, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали: палестинский посол в Австрии и постоянный наблюдатель при международных организациях в Вене Салах Абдель Шафи заявил о том, что Израиль и его премьер-министр Биньямин Нетаньяху не должны быть участниками созданного американским президентом Совета мира.

Дипломат напомнил, что на данный момент после боевых действий в секторе "там фактически не осталось ничего", так как из-за действий ВС Израиля оказались уничтожены инфраструктура и система здравоохранения, а также сектор образования и школы, так что на сегодняшний день сектору Газа нужно практически все.