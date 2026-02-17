Вестник Кавказа

Турция и Сирия обсудили сотрудничество в силовых структурах

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Сирия восстанавливает силовые структуры с помощью Турции: Анкара и Дамаск обсудили подготовку силовиков арабской республики.

Турция и Сирия обсудили сотрудничество в силовой сфере. Высокопоставленные офицеры МВД двух стран затронули вопросы кадровой подготовки и восстановления силовых структур в арабской республике. 

"Стороны обсудили существующие учебные программы, обмен опытом и инструкторами, а также совместные усилия по повышению профессиональной подготовки и эффективности персонала"

– МВД Сирии 

Представители силовых ведомств сфокусировали внимание на запуске каналов сотрудничества по техническим и учебным вопросам. Анкара и Дамаск отметили важность укрепления стратегического партнерства.

