Турция и Сирия обсудили сотрудничество в силовых структурах

Сирия восстанавливает силовые структуры с помощью Турции: Анкара и Дамаск обсудили подготовку силовиков арабской республики.
Турция и Сирия обсудили сотрудничество в силовой сфере. Высокопоставленные офицеры МВД двух стран затронули вопросы кадровой подготовки и восстановления силовых структур в арабской республике.
"Стороны обсудили существующие учебные программы, обмен опытом и инструкторами, а также совместные усилия по повышению профессиональной подготовки и эффективности персонала"
– МВД Сирии
Представители силовых ведомств сфокусировали внимание на запуске каналов сотрудничества по техническим и учебным вопросам. Анкара и Дамаск отметили важность укрепления стратегического партнерства.