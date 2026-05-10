Пезешкиан: Иран допускает возобновление переговоров с США

Иранский президент Масуд Пезешкиан допустил возможность проведения переговоров Исламской Республики и США несмотря на взаимное недоверие.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о возможности ведения переговоров с США несмотря на существующее недоверие к Вашингтону. Об этом сообщила его пресс-служба.

Также он отметил, что Тегерану необходимо зафиксировать результаты военных действий в рамках дипломатических соглашений. Говоря о возможных переговорах с США, президент озвучил условия для контактов с Вашингтоном.

"Несмотря на недоверие к противнику, Исламская Республика Иран считает возможными переговоры с позиции достоинства, мудрости и целесообразности"

- Масуд Пезешкиан

Ранее 10 мая президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на американское предложение по урегулированию военного конфликта. Однако позднее он допустил возможность достижения дипломатической договоренности между Вашингтоном и Тегераном для завершения боевых действий.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно и США начали морскую блокаду иранских портов.

До этого 21 апреля президент США заявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранская государственная телекомпания, Тегеран отказался признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке перемирие и заявил о готовности действовать в соответствии со своими интересами.