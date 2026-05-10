Иран может начать обогащать уран до 90%

Если США и Израиль снова атакуют Иран, то парламент ИРИ может рассмотреть вопрос о возможности обогащения урана до 90% при определенных условиях.

Парламент (Меджлис) Ирана готов при необходимости повысить уровень обогащения урана до 90%, предупредил представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике законодательного органа ИРИ Эбрахим Резаи.

По его словам, такое решение может быть рассмотрено если Вашингтон и Тель-Авив повторно атакуют Исламскую Республику.

"Одним из вариантов для Ирана в случае повторной атаки может стать обогащение урана до 90%"

– Эбрахим Резаи

Парламентарий добавил, что этот вопрос будет обсужден в законодательном органе.

Может ли Иран обогащать уран до 90%?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что в ближайшее время у Ирана не будет технических возможностей получить 90%-й уран – для этого требуется отремонтировать пострадавшие из-за американо-израильских бомбардировок ядерные заводы.

"Прямо сейчас Иран не может обогащать уран до 90%. Чтобы это стало возможным, необходимо восстановить те производственные мощности, которые были повреждены во время двух войн – в июне прошлого года и этой весной. Далеко не вся инфраструктура по обогащению урана была уничтожена, часть уцелела, хотя и нуждается в ремонте. Но повреждения, насколько можно судить из разных источников, довольно сложные, и восстановление заводов займет значительное время", - прежде всего сказал он.

"Для обогащения урана в первую очередь необходимо заново установить центрифуги. Даже если центрифуги остались глубоко внизу на подземных заводах нетронутыми, то все-таки удары Израиля и США по этим объектам были мощные, вызывавшие в том числе колебания почвы и каменных пород, что неизбежно в определенной степени должно было ухудшить состояние и возможности использования центрифуг. Их нужно будет если не с нуля восстанавливать, то во всяком случае исправлять. Поэтому в ближайший год возвращения обогащения урана в Иране до высоких уровней не произойдет", - продолжил Владимир Сажин.

"Безусловно, у Тегерана сохранились и технологические знания об обогащении урана, и запасы 60%-го урана, необходимого для производства 90%-го урана – эти 450 кг никуда не делись, и иранцы, скорее всего, знают, где эти запасы находятся. При полностью налаженной системе обогащения в центрифугах использовать их не составит труда, и тогда обогащение 60%-го урана до 90% займет не так много времени. Однако это все равно не перспектива ближайших месяцев", - подчеркнул востоковед.

Как быстро Иран может получить атомную бомбу?

Эксперт отметил, что от получения 90%-го урана до создания атомной бомбы Ирану придется пройти довольно долгий путь. "После обогащения урана до 90% нужно еще значительное количество времени и средств для того, чтобы получить работающий атомный заряд. Я думаю, где-то не меньше года на это будет затрачено. Дело в том, что обогащенный до 90% уран – это все еще газ, как и обогащенный до 60%. Из газа нужно сделать металл, после чего из металлического урана сконструировать ядерную боеголовку. Это сложный технологический процесс, требующий привлечения совершенно различных предприятий различного профиля", - пояснил он.

"Поскольку в Иране многое уничтожено, то я не думаю, что даже если каким-то образом Тегерану удастся обогатить некоторый объем урана до 90%, сразу после этого будет произведен ядерный заряд. Совсем нет. Даже если никто не будет мешать Тегерану, я имею в виду США и Израиль, ему потребуется не меньше года-двух при самых благоприятных условиях, чтобы получить ядерный заряд", - заключил Владимир Сажин.