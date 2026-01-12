Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес решительно отвергла идею президента США Дональда Трампа о превращении страны в "51-й штат США", заявив: страна никогда не откажется от своей независимости и суверенитета.

Президент США Дональд Трамп получил решительное "нет" на свое предложение сделать Венесуэлу 51-м штатом США: именно так ответила американскому лидеру вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, прибывшая в Гаагу для участия в слушаниях Международного суда ООН по территориальному спору с Гайаной вокруг региона Эсекибо.

"Такое никогда не может быть принято. Одна из главных черт венесуэльцев - это приверженность нашей борьбе за независимость и уважение к героям этой борьбы. Мы продолжим защищать целостность, суверенитет и независимость нашей страны"

- Делси Родригес

Несмотря на то, что Каракас продолжает вести дипломатический диалог с администрацией Трампа, вся история страны - это история борьбы мужчин и женщин, которые пожертвовали своими жизнями ради того, чтобы Венесуэла была не колонией, а свободной страной, - добавила Родригес, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Ранее Трамп американский лидер заявил в интервью телекомпании Fox News, что "всерьез рассматривает" возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат США, добавив: "Венесуэла любит Трампа".

Напомним, ранее мы писали о том, что судьба нефтяных ресурсов Венесуэлы решилась фактически за один день: самая богатая нефтью страна в мире больше не вправе распоряжаться собственными запасами углеводородов. С точки зрения права недра Венесуэлы, в том числе запасы нефти, принадлежат самой Венесуэле и никому больше. Однако после захвата президента Мадуро ситуация с добычей нефти в Венесуэле изменилась, поскольку на нее заявили права США.