Может ли Латинская Америка противостоять Трампу?

После удара по Венесуэле и захвата Николаса Мадуро регион, страны Латинской Америки, задаются мучительным вопросом: кто следующий? Расскажем, какова численность армии США, способны ли армии Колумбии, Мексики и Кубы противостоять США, а также какова политика Трампа в Латинской Америке.

Президент США Дональд Трамп, угрожая Колумбии, Кубе и Мексике, прямо заявляет о возвращении к политике силы, переименовав доктрину Монро в "доктрину Донро".

Какова численность армии США?

По состоянию на 2025 год численность регулярных (действующих) ВС США составляет примерно 1.31-1.33 млн военнослужащих. С учетом резервных компонентов общая численность армии превышает 2.1 млн человек.

ВС США - 452,8 тысяч человек;

Военно-морские силы - 344 тысяч человек;

Военно-воздушные силы - 321 тысяч человек;

Корпус морской пехоты - 168,5 тысяч человек;

Береговая охрана - 40,5 тысяч человек;

Космические силы - 9,4 тысяч человек;

Всего (действующий состав) - 1.328 млн человек;

Резерв и Национальная Гвардия - почти 800 тысяч человек.

На фоне армий латиноамериканских стран военный потенциал Соединенных Штатов выглядит астрономическим. В 2025 году оборонный бюджет США составил $895 млрд, что превышает совокупные военные расходы следующих 10 стран мира. Эта финансовая мощь трансформируется в подавляющее технологическое и количественное преимущество: тысячи современных самолетов пятого поколения (F-22, F-35), многочисленные военно-морские силы во главе с авианосными ударными группами, глобальная система разведки и передового базирования.

Операция "Абсолютная решимость" в Венесуэле в начале января стала наглядной демонстрацией этой мощи. Более 150 самолетов и дронов нанесли удары по ключевым объектам, а спецназ захватил и вывез президента суверенного государства. Администрация Трампа заявила, что США теперь будут "управлять" Венесуэлой. Эти действия, квалифицируемые большинством экспертов по международному праву как акт агрессии, показали, что Вашингтон готов применять силу в одностороннем порядке, не считаясь с нормами международного права.

Может ли Латинская Америка противостоять Трампу?

Согласно рейтингу Global Firepower за 2025 год, который оценивает более 60 факторов военной мощи, латиноамериканские армии значительно уступают американской по всем ключевым параметрам: численности личного состава, количеству и качеству техники, оборонным бюджетам и потенциалу проекции силы.

Бразилия - сильнейшая в регионе, 11-е место в мире, сбалансированные ВВС, армия и флот;

сильнейшая в регионе, 11-е место в мире, сбалансированные ВВС, армия и флот; Мексика - 32-е место в мире, основная роль - внутренняя безопасность и борьба с наркокартелями;

- 32-е место в мире, основная роль - внутренняя безопасность и борьба с наркокартелями; Аргентина - 33-е место в мире, третья в регионе, несмотря на экономические сложности;

- 33-е место в мире, третья в регионе, несмотря на экономические сложности; Колумбия - 46-е место в мире, большая численность действующего состава и богатый оперативный опыт;

- 46-е место в мире, большая численность действующего состава и богатый оперативный опыт; Чили - 47-е место в мире, замыкает пятерку лидеров благодаря технологичным и современным ВС;

- 47-е место в мире, замыкает пятерку лидеров благодаря технологичным и современным ВС; Венесуэла - 50-е место, потенциал снижен из-за долгого кризиса, имеет парамилитарные группы ("колективос");

- 50-е место, потенциал снижен из-за долгого кризиса, имеет парамилитарные группы ("колективос"); Куба - 67-е место в мире, регулярная армия невелика, но обладает крупнейшими в мире парамилитарными силами (свыше 1,14 млн человек).

В прямой конфронтации, где решающую роль играют танки, авиация и флот, у большинства стран региона нет шансов. Превосходство США в воздухе, на море, в киберпространстве и в технологиях (стелс, высокоточное оружие) настолько подавляюще, что любая регулярная армия региона будет быстро нейтрализована, как показала молниеносная операция в Венесуэле.

Относительное преимущество - это массовые парамилитарные формирования и сложный рельеф местности, которые могут быть использованы для ведения асимметричной и партизанской войны, но ценой катастрофических разрушений.

Страны с трудным рельефом (горы, джунгли, как в Колумбии), развитыми парамилитарными структурами (Куба) или способностью вести городские бои (Мексика) могут сделать оккупацию крайне затратной в политическом, экономическом и человеческом плане для США. Президент Колумбии Густаво Петро, говоря об угрозе вторжения, прямо заявил, что будет полагаться на "массы, наши горы и наши джунгли".

Армия Колумбии: какая численность и вооружение в 2025?

Колумбия обладает, возможно, самым боеспособным и опытным военным контингентом в Латинской Америке. Десятилетия внутреннего конфликта с партизанскими группировками и наркокартелями превратили ее армию в закаленные в боях войска, отлично знающие свою сложную, горно-джунглевую территорию. По данным Global Firepower, Колумбия имеет значительные сухопутные силы (около 295 тысяч активных военнослужащих) и развитую флотилию вертолетов и легкой авиации для борьбы с повстанцами.

Однако эта армия оптимизирована для контрповстанческих операций, а не для войны с внешним государственным противником. У нее критически не хватает современных систем ПВО и ПРО, способных противостоять американской авиации и высокоточным ракетам. Ее ВВС и ВМС предназначены для патрулирования, а не для завоевания превосходства в воздухе или на море. Военный бюджет Колумбии, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2024 году составил около 3.36% ВВП - высокий показатель для региона, но более чем в 70 раз меньше бюджета США.

Какая армия в Мексике?

Мексиканская армия - это в первую очередь сила для внутренней безопасности. Десятилетия "войны с наркокартелями" превратили военных в главную правоохранительную структуру, борющуюся с де-факто парамилитарными формированиями, которые часто превосходят полицию по вооружению и оснащению. Этот опыт сделал мексиканские сухопутные войска закаленными в боях, но отвлек ресурсы от развития средств ПВО, ВМС и ВВС для отражения внешней угрозы.

Президент Клаудия Шейнбаум, комментируя угрозы Трампа, заявила, что не верит в вероятность вторжения. Мексиканская стратегия в случае конфликта с США, вероятно, опиралась бы на оборону на своей территории, используя сложный горный рельеф и урбанизированные зоны для затяжных боевых действий, а также на мощное политическое и демографическое давление через диаспору в США.

Какая армия у Кубы и в чем ее сила?

Регулярная армия Кубы невелика и оснащена в основном устаревшей советской техникой. Ее реальная сила - в крупнейших в мире парамилитарных формированиях, насчитывающих, по данным Global Firepower, более 1,14 миллиона человек. Это гражданское ополчение, предназначенное для ведения "народной войны" в случае иностранного вторжения. Исторический опыт (провальное вторжение в Заливе Свиней в 1961 году) и десятилетия подготовки создали на острове глубоко эшелонированную систему обороны, рассчитанную на партизанскую войну в городах и сельской местности. Президент Мигель Диас-Канель, реагируя на события в Венесуэле, заявил о готовности "отдать свою жизнь". Однако сегодня Куба переживает тяжелейший экономический кризис, усугубленный потерей венесуэльской нефти. Это серьезно подрывает мобилизационные возможности и устойчивость режима перед лицом внешнего давления.

Бразилия: сильнейшая армия региона - на что она способна?

Как латиноамериканская страна-лидер, Бразилия обладает наиболее сбалансированными и современными вооруженными силами. В ее арсенале есть подводные лодки (включая строящуюся с французской помощью атомную), современные истребители (как шведские JAS 39 Gripen), а также крупнейший в регионе контингент профессиональных военных. Армия Бразилии способна эффективно защищать обширные национальные границы. Однако ее возможности по "проекции силы" за пределами Южной Америки ограничены. Бразилия не имеет авианосцев (после вывода из состава флота "Сан-Паулу") и стратегической авиации. Ее военный бюджет, хотя и крупнейший в регионе, более чем в 10 раз меньше американского. В июле 2025 года Трамп подписал указ, признающий политику Бразилии "необычной и чрезвычайной угрозой" для США и вводящий дополнительные пошлины в 40% на целый ряд бразильских товаров. Это указывает на другой формат противостояния - экономический.

Какова политика Трампа по отношению к Латинской Америке?

Угрозы Трампа в адрес Колумбии, Кубы и Мексики - это часть "новой" доктрины. В ноябре 2025 года администрация Трампа представила стратегию нацбезопасности, объявив Западное полушарие исключительной сферой влияния США и авторизовав применение военной силы для "восстановления американского превосходства". Таким образом, Трамп "возродил" доктрину Монро в виде "доктрины Донро".

Цели, заявленные в стратегии нацбезопасности США, включают:

Борьбу с "наркотерроризмом" и картелями (юридическое обоснование для операций, подобной венесуэльской, и угроз в адрес Колумбии и Мексики); Пресечение "враждебного иностранного проникновения" (нацелено на Китай и Россию, особенно в таких странах, как Куба и Венесуэла); Контроль над критической инфраструктурой и цепочками поставок; Сдерживание миграции.

На практике, как показала операция в Венесуэле, это означает возвращение к дипломатии канонерок XXI века. США не планируют классическую оккупацию, но устанавливают "контроль без управления", используя военно-морскую блокаду, финансовые санкции и угрозу силой для принуждения местных правительств к сотрудничеству.