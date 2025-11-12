Армия Венесуэлы 2025: численность и вооружение, сможет ли противостоять США

На фоне операции США "Южное Копье" и наращивания американской военной группировки в Карибском море актуальным стал вопрос о реальных возможностях вооруженных сил Венесуэлы. Расскажем, на каком месте армия Венесуэлы в международном рейтинге, а также сможет ли армия Венесуэлы противостоять США.

Что представляет собой армия Венесуэлы в 2025 году?

Национальные боливарианские вооруженные силы Венесуэлы составляют совокупность управленческих органов, войск и сил. Их основная задача - защита свободы, независимости и территориальной целостности страны. Их доктрина была сформирована под руководством Уго Чавеса и основана на принципах патриотизма, народности и антиимпериализма.

На сегодняшний день армия Венесуэлы включают в себя несколько основных компонентов:

Сухопутные войска - формируют основу сухопутного компонента; Военно-морские силы - отвечают за операции в Карибском море; Военно-воздушные силы - обеспечивают защиту воздушного пространства; Национальная гвардия - выполняет функции жандармерии и участвует в обеспечении внутренней безопасности; Боливарианская милиция - резервное формирование, состоящее из подчиняющихся президенту гражданских лиц.

Какова численность армии Венесуэлы?

Согласно данным Международного института стратегических исследований (МИСИ) за 2024 год, общая численность активного персонала ВС Венесуэлы составляет примерно 123 тысяч человек. По данным Global Firepower, венесуэльские военные насчитывают 337 тысяч человек персонала при общем населении в 31 миллион. Из них 109 тысяч человек - действующие военнослужащие, 220 тысяч - парамилитарные силы, и 8 тысяч - резервисты.

Распределение по видам ВС выглядит следующим образом:

Сухопутные войска - 109 тысяч человек;

ВМС Венесуэлы - 25,5 тысячи человек;

ВВС Венесуэлы - 20 тысяч человек;

Нацгвардия - 23 тысяч человек.

Помимо регулярных сил, Венесуэла располагает Боливарианской милицией. Оценки ее численности сильно разнятся: МИСИ оценивал ее в 220 тысяч человек до недавнего обострения, в то время как президент Николас Мадуро этим летом заявил о мобилизации 4,5 млн, а позднее и вовсе упомянул о 8,2 млн членов милиции. Однако эксперты ставят под сомнение не только эти цифры, но и реальную боевую подготовку большинства ополченцев, отмечая, что их основная функция может заключаться в роли сети сбора информации и средства политического контроля.

Каково вооружение Венесуэлы в 2025 году?

© Фото: AClassId/Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

Сухопутные войска

Основу бронетанкового парка Венесуэлы составляют 92 российских танка Т-72Б1 и 123 боевые машины пехоты БМП-3, также российского производства. На вооружении имеется и устаревшая техника, например, 81 французский танк AMX-30. Всего танков на вооружении Венесуэлы 172, но только 103 из них находятся в состоянии боеготовности. Артиллерия представлена современными российскими системами, включая 48 самоходных гаубиц "Мста-С" и 12 реактивных систем залпового огня "Смерч".

Военно-воздушные силы

Это самый технологически оснащенный вид войск Венесуэлы. Его гордостью являются 24 многоцелевых истребителя Су-30МК2 производства РФ, которые, несмотря на разработку в 1980-х, остаются одними из самых мощных в Латинской Америке. Они могут быть вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31, представляющими серьезную угрозу для вражеских кораблей. Также в ограниченном количестве сохранились устаревшие американские истребители F-16, поставленные до прихода Чавеса к власти, но их боеспособность из-за санкций и нехватки запчастей вызывает вопросы.

Системы ПВО

Венесуэла обладает одной из сильнейших в регионе систем противовоздушной обороны, также российского производства. В ее состав входят С-300ВМ "Антей-2500", ЗРК С-125-2М "Печора-2М", ЗРК "Бук-2МЭ", а также около 5 тысяч ПЗРК "Игла-С", о наличии которых в октябре 2025 года лично заявил Николас Мадуро.

Военно-морские силы

ВМС Венесуэлы являются самым слабым звеном в национальной обороне. Флот, в том числе, включает фрегат "Альмиранте Брион" итальянской постройки 1981 года, вооруженный противокорабельными ракетами "Otomat Mk 2", подводную лодку типа 209 немецкого производства и несколько ракетных катеров, включая недавно приобретенные у Ирана катера типа "Зольфагар", несущие противокорабельные ракеты "CM-90". Эксперты отмечают, что флот в значительной степени устарел и потерял многие активы, имевшиеся до эры Чавеса, без адекватной замены.

Насколько сильна армия Венесуэлы?

В международном рейтинге военной мощи Global Firepower Венесуэла занимает 50-е место в мире по военной мощи из 145 оцениваемых стран. В рамках Латинской Америки она находится на 7-й позиции, позади Бразилии, Мексики и Аргентины, и в одном ряду с Колумбией, Чили и Перу. Несмотря на относительно неплохие показатели на бумаге, боеспособность ВС Венесуэлы серьезно ограничена рядом факторов. Более десяти лет экономического кризиса, гиперинфляции и американских санкций привели к масштабной утечке мозгов и рабочей силы (около 7,9 млн человек покинули страну) и хроническому недофинансированию оборонной сферы. Это негативно сказалось на техническом обслуживании и уровне боевой подготовки. По оценкам аналитиков, доступность техники и общий оперативный потенциал находятся на довольно низком уровне.

Сможет ли армия Венесуэлы противостоять США?

Пентагон развернул в регионе группировку, включающую около 10-15 тысяч военнослужащих, авианосец "Джеральд Форд", крейсеры, эсминцы, десантные корабли, подводную лодку, а также истребители F-35 и стратегические бомбардировщики B-52. Прямое военное столкновение с США в формате обычной войны для Венесуэлы будет заведомо проигрышным вариантом.

Сильные стороны армии Венесуэлы

Системы ПВО - комплексы С-300 и "Бук" представляют собой серьезное препятствие для американской авиации;

Истребительная авиация - Су-30МК2, вооруженные ракетами Х-31, способны атаковать корабельные группировки на значительном удалении от берега;

Значительный контингент сухопутных войск - ограниченному контингенту США Венесуэла может противопоставить превосходство в живой силе и технике на своей территории;

Партизанская война - в случае наземной оккупации, лояльные режиму милиция и часть населения могут развернуть затяжную партизанскую кампанию, делая стоимость оккупации неприемлемо высокой для Вашингтона.

Слабые стороны армии Венесуэлы

Подавляющее технологическое превосходство США во всех сферах - разведке, связи, управлении, высокой точности;

Уязвимость ключевой инфраструктуры - авиабазы, радары ПВО и командные центры станут первыми целями и могут быть быстро выведены из строя;

Слабость флота, неспособного противостоять ВМС США;

Вопросы логистики и управления в условиях полномасштабной войны.

Армия Венесуэлы на 2025 год представляет собой силу, обладающую значительным, хотя и морально устаревшим, арсеналом, способным нанести серьезный ущерб потенциальному агрессору. Ее главная мощь заключается не в потенциале победы в открытой войне с США, а в способности сделать гипотетическое вторжение чрезмерно дорогостоящим и политически неприемлемым для Вашингтона. Угроза для американских кораблей со стороны ракет Х-31, риск потерь авиации от систем ПВО и перспектива затяжной асимметричной войны на суше - вот те ключевые факторы, которые формируют сдерживающий потенциал Венесуэлы в текущем конфликте с США.