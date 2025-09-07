Конфликт США и Венесуэлы 2025: что происходит и почему

Что происходит между США и Венесуэлой, в том числе какова официальная позиция США по Венесуэле, сколько ударов нанесли США по судам у Венесуэлы, какие военные силы США задействованы в регионе, как ответила Венесуэла США, как отреагировало международное сообщество и что такое Южное командование ВС США?

С сентября 2025 года Карибский регион стал ареной крупнейшего за десятилетия наращивания военного присутствия США, что вызвало резкую эскалацию напряженности с Венесуэлой. Администрация Дональда Трампа объясняет свои действия борьбой с "наркотерроризмом", в то время как правительство Николаса Мадуро расценивает их как акт агрессии и шаг к смене режима.

Какова официальная позиция США по Венесуэле?

Администрация Трампа утверждает, что ее действия направлены на защиту национальной безопасности:

Борьба с наркотиками: официальной целью является «разрушение транснациональных преступных организаций и противодействие наркотерроризму». США объявили "Трен де Арагуа" и "Картель де лос Солес" террористическими организациями и расценивают их действия как "вооруженное нападение" на США;

Обвинения в адрес Мадуро: президента Венесуэлы Николаса Мадуро публично обвиняют в том, что он является "лидером наркокартеля" и одним из крупнейших наркоторговцев в мире. За информацию о его задержании назначена награда в $50 млн;

Расширение операций: Трамп заявил, что не нуждается в объявлении войны Конгрессом для проведения операций и что удары могут быть расширены до наземных целей внутри Венесуэлы. Он также подтвердил, что ЦРУ разрешено проводить на территории Венесуэлы секретные операции.

Удары США по судам Венесуэлы: сколько погибших?

В начале осени США начали серию ударов по судам, якобы занимающихся контрабандой наркотиков, в Карибском море и восточной части Тихого океана. Эти удары привели к значительным человеческим жертвам.

1 сентября - первый удар в Карибском море, Трамп заявил о связи с бандой "Трен де Арагуа" (11 погибших);15 сентября - Карибское море (3 погибших);

19 сентября - Карибское море, проведен совместно с Доминиканской Республикой, изъято 1000 кг кокаина (3 погибших);

3 октября - Карибское море (4 погибших);

14 октября - Карибское море (6 погибших);

16 октября - Карибское море, цель описана как "наркоподлодка", выжившие репатриированы в Колумбию и Эквадор (2 погибших);

17 октября - Карибское море, США заявили, что погибшие были членами колумбийской группировки "АНО" (3 погибших);

21 октября - Первый удар в Восточной части Тихого океана (2 погибших);

22 октября - Восточная часть Тихого океана (3 погибших);

24 октября - Карибское море, первый ночной удар (6 погибших).

На 25 октября 2025 года в результате десяти ударов погибли 43 человека. США заявляют, что целились в членов венесуэльской банды "Трен де Арагуа" и колумбийской группировки "Армия национального освобождения".

Какие военные силы США задействованы в регионе?

Военное присутствие США у берегов Венесуэлы стало крупнейшим за последние десятилетия, но Вашингтон продолжает наращивать военные силы в Карибском бассейне:

Крупные морские силы: группировка уже включает 8 военных кораблей, в том числе ракетный крейсер, 3 эсминца, атомную подводную лодку и корабли морской пехоты, а также судно поддержки специальных боевых действий для ВМС США "Ocean Trader", которое называют "кораблем-призраком";

Авианосная ударная группа: 24 октября Пентагон объявил о направлении в Карибский регион также ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем "Джеральд Р. Форд" в сопровождении пяти эсминцев, что значительно увеличивает огневую мощь группировки;

Воздушные силы : в Пуэрто-Рико переброшены 10 истребителей пятого поколения F-35, беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-разведчики P-8 Poseidon, а также стратегические бомбардировщики B-1 и B-52, которые совершали полеты у побережья Венесуэлы;

: в Пуэрто-Рико переброшены 10 истребителей пятого поколения F-35, беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-разведчики P-8 Poseidon, а также стратегические бомбардировщики B-1 и B-52, которые совершали полеты у побережья Венесуэлы; Активация баз: США вновь открыли военную базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико спустя 21 год.

Каков ответ Венесуэлы США?

Власти Венесуэлы восприняли действия Вашингтона как прямую угрозу своему суверенитету и готовятся к отпору:

Военная мобилизация: Мадуро объявил о мобилизации 4,5 млн членов народного ополчения и проведении масштабных военных учений с задействованием флота и авиации. По его словам, в случае агрессии США в стране будет объявлена всеобщая забастовка, и Вашингтон "увидит парад миллионов с винтовками",

Дипломатическое противодействие: Венесуэла инициировала созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, где охарактеризовала удары как "нарушение международного права", а их скрытой целью назвала "смену режима",

Заявление о готовности к обороне: Мадуро заявил, что вооруженные силы Венесуэлы располагают тысячами зенитных ракет для отражения любой возможной интервенции.

Как международное сообщество реагирует на кризис?

Ситуация вызвала серьезную озабоченность и критику со стороны многих стран и международных организаций. В ООН призвали стороны к сдержанности и деэскалации, подчеркнув, что любые действия по борьбе с наркоторговлей должны оставаться в рамках международного права.

Управление Верховного комиссара по правам человека указало, что преднамеренное лишение жизни допустимо только против лица, представляющего непосредственную угрозу, намекая на внесудебный характер убийств.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Вашингтоне ведут "наглую кампанию" по смене режима, предупредив, что "до прямой вооруженной агрессии остается всего один шаг".

Китай, в свою очередь, осудил действия США как "серьезное ущемление суверенитета" и угрозу свободе судоходства. Президент Колумбии Густаво Петро охарактеризовал удары как "внесудебные казни" и "акт тирании". Бразилия выразила обеспокоенность тем, что удары проводятся без доказательств и могут разжечь конфликт в Южной Америке.

Отмечается, что у Трампа нет разрешения Конгресса на ведение боевых действий против наркокартелей в Венесуэле, что ставит под вопрос законность его действий и внутри страны.

Что такое Южное командование ВС США?

Южное командование ВС США (SOUTHCOM) курирует операции в Центральной и Южной Америке и Карибском бассейне, включая защиту Панамского канала.

Другие командования ВС США отвечают за разные регионы, такие как Северная Америка (NORTHCOM), Европа (EUCOM), Африка (AFRICOM), Ближний Восток (CENTCOM) и Индо-Тихоокеанский регион (INDOPACOM), либо имеют глобальные обязанности, такие как кибероперации (CYBERCOM), космос (SPACECOM), ядерное сдерживание (STRATCOM), стратегическая логистика (TRANSCOM) и силы специальных операций по всему миру (SOCOM).

Хотя текущей заявленной миссией SOUTHCOM является противодействие потоку наркотиков в США, его растущее присутствие вблизи Венесуэлы интерпретируется как признак стратегического интереса Трампа к региону.