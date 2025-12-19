Иран проявляет выдержку и остается открыт к диалогу с Западом – МИД РФ

Глава российского МИД, подводя итоги года, отметил, что власти Ирана демонстрируют выдержку в ответ на западные провокации и остаются открыты к диалогу для решения ситуации с ядерной программой.

Выдержку и нацеленность Ирана на диалог с Западом отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в итоговом интервью года, передает ТАСС.

"Отмечаем, что иранцы проявляют максимальную выдержку и на все провокации и шантаж со стороны Запада отвечают открытостью к диалогу для поиска путей политического урегулирования сохраняющихся противоречий"

– Сергей Лавров

Напомним, переговоры США и Ирана по ядерной сделке в уходящем году не привели ни к чему – в июне США в рамках военной операции Израиля против Ирана атаковали иранские ядерные объекты. В сентябре страны "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) инициировали восстановление Совбезом ООН международных антииранских санкций.