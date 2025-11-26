В Сириусе начали развивать новые подводные технологии

На федеральной территории Сириус начали развивать специальные подводные технологии для исследования Черного моря, такое заявление сделал глава Сириуса Дмитрий Плишкин.
Он рассказал о разработках в области робототехники, развитии различных подводных аппаратов для обеспечения экологического контроля.
"В Сириусе развиваем технологии для подводных исследований, экологического мониторинга, обследования и ремонта инженерных сетей (...) Среди ключевых проектов – телеуправляемый подводный аппарат"
– Дмитрий Плишкин
Также Плишкин отметил, что данный проект направлен на предотвращение и ликвидацию экологических аварий, в том числе в труднодоступных и небезопасных зонах. Кроме того, их можно применять для обследования состояния коммунальных сетей.