Больницы Израиля готовят к войне

В Израиле начали готовить больницы на случай военных действий против Ирана. Минздрав использует опыт прошлогодней войны.

Медицинские учреждения в Израиле начали готовить к военным действиям, информирует Ynet.

По данным СМИ, в больницы направлены инструкции, в которых делается упор на защите персональных данных и поддержке персонала. Также запланированы меры по снижению возможных инфекций на случай переполнения палат.

Сообщается, что израильский Минздрав намерен учесть негативный опыт прошлогодней 12-дневной войны с Ираном.

Ранее в СМИ сообщалось о планах США задействовать Израиль в качестве авангарда будущей военной операции против Ирана. Вашингтон рассчитывает, что Израиль нанесет удар первым, чтобы спровоцировать ИРИ на ответные действия.