Санкции против России нанесут ущерб Грузии — Папуашвили

Глава парламента Грузии заявил, что призыв Лондона и Брюсселя поддержать антироссийские санкции возложит на Грузию финансовое бремя и принесет больше вреда, чем пользы.

Европейские власти совместно с британскими призывают Грузию к началу антиройссийской санкционной политики. Об этом заявил глава грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Эти действия вызваны тем озлобленным состоянием, в которое Европа сама себя загнала"

— Шалва Папуашвили

Грузинский политик напомнил, что американская сторона уже как год не участвует в финансировании военного конфликта на территории Украины. Это привело к возложению данного бремени "на плечи Европы", которое, по словам парламентария, вредит непосредственно жителям Европы.

"Факт в том, что нас призывают ввести санкции против России и тем самым нанести ущерб нашей стране"

— Шалва Папуашвили