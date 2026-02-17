Симпатии американцев сдвигаются в сторону Палестины — Институт Гэллапа

Опрос американского института общественного мнения сообщает, что симпатии жителей США в палестино-израильском конфликте меняются. 41% американцев выражают поддержку палестинцам.

Жители США впервые массово встают на сторону Палестины, а не Израиля. Об этом сообщают данные опроса общественного мнения, проведенного Институтом Гэллапа (Gallup), американской аналитической и консалтинговой компанией.

Данные отчета заявляют, что 41% жителей Соединенных Штатов чувствуют большее расположение к палестинцам и 36% симпатизируют Израилю. При этом 23% опрошенных завили, что не определились с позицией по данному вопросу или что отдают предпочтение и той, и другой стороне.

Разрыв не несет в себе статистического шока, однако является историческим, так как впервые результаты свидетельствуют о явном сдвиге общественного мнения с тех пор как Гэллап начал задавать вопрос американцам о симпатиях в палестино-израильском конфликте (первый раз это произошло более двух десятилетий назад). Так, в 2025 году около 46% опрошенных выражали симпатии Израилю.

Воззрения американцев на Ближний Восток в целом и палестино-израильский конфликт непосредственно варьируются в зависимости от партийной принадлежности. Сдвиг симпатий в сторону Палестины институт общественного мнения объясняет охлаждением независимых кандидатов к Государству Израиль и его политике. При этом 70% республиканцев все также поддерживают израильскую сторону, хотя за прошедшее десятилетие эта цифра снизилась на 10 процентных пунктов. Среди зарегистрированных демократов 17% поддерживают Израиль, а 65% Палестину.

В телефонном опросе Института Гэллапа, проводимом со 2 по 16 февраля, поучаствовал 1001 взрослый житель США.