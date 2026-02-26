РФ может разрешить конфликт Пакистана и Афганистана – посол

В Исламабаде считают, что Москва может оказать существенное содействие в урегулировании пакистано-афганского конфликта.

Россия может стать посредником в процессе урегулирования конфликта между Пакистаном и Афганистаном, оказав значительное влияние, такое заявление сделал посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.

Однако, как уточнил посол, Исламабад не обращался к Москве с подобной просьбой, но положительно рассматривает такую возможность.

"Россия всегда была дружественной Пакистану страной. Также у России хорошие отношения с "Талибаном". Мы будем приветствовать все возможные посреднические усилия"

– Файсал Нияз Тирмизи

Пакистан не хочет войны, заявил он.