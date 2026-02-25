Оман в пятницу предпримет попытку предотвратить войну США и Ирана – СМИ

В пятницу может состояться встреча главы МИД Омана и вице-президента США Вэнса. По данным СМИ, оманский министр предпримет усилия для того, чтобы предотвратить войну США и Ирана.

Сегодня глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди намерен провести в Вашингтоне встречу с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом с целью предотвратить военный конфликт США и Ирана, сообщает телеканал MS Now.

"Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди планирует встретиться с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и другими чиновниками США в Вашингтоне в пятницу для проведения переговоров, о которых ранее не сообщалось, с целью предотвращения войны с Ираном"

– телеканал

Отметим, что накануне в Женеве состоялся третий раунд ирано-американских переговоров при посредничестве Омана. По итогу встречи глава оманского МИД заявил о достижении сторонами существенного прогресса.

При этом также накануне военные ознакомили Трампа с возможными вариантами военных действий против Ирана.