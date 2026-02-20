Пезешкиан объяснил, почему у Ирана не будет ядерного оружия

Президент Ирана заявил о том, что в сртане не будет ядерного оружия, потому что его запретил Верховный лидер Али Хаменеи.

В Иране не планируют разрабатывать ядерное оружие, такое заявление сделал президент ИРИ Масуд Пезешкиан, сообщают иранские СМИ.

Он объяснил это тем, что такое оружие запрещает Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

"Религиозный лидер не может лгать, как политики. Когда он (Али Хаменеи – ред.) говорит, что у нас не будет ядерного оружия, значит, его у нас не будет"

– Масуд Пезешкиан

Кроме того, он прокомментировал переговоры с США по ядерной проблеме, проходящие в Женеве, заявив о том, что можно ожидать позитивных перспектив.