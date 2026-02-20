ЦАХАЛ уничтожил 5 км тоннелей ХАМАС

Израильские военные заявили о расчистке 5 км тоннелей на севере Газы. В ходе операции был обнаружен военный арсенал.

Армия обороны Израиля заявила о расчистке 5 км туннелей на севере сектора Газа, которые использовались ХАМАС. Об этом сообщили израильские медиа со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, в одном из тоннелей были обнаружены запасы оружия, взрывные устройства, а также оборудование для разведки.

Еще действующими, по мнению израильских военных, остаются 60% предполагаемой сети туннелей ХАМАС. Представители армии оценили протяженность "подземной инфраструктуры" в 550-650 км.

Также ранее сегодня сообщалось о ликвидации палестинца, который пересек "Желтую линию" —границу разделяющую сектор Газа на часть подконтрольную ХАМАС и пространство, оккупированное армией Израиля — на юге палестинского анклава. Согласно заявлению ЦАХАЛА поведение человека было воспринято как "представляющее непосредственную угрозу".