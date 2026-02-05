Во внешнеполитическом ведомстве России заявили о том, что страны Запада наказывают Иран и Кубу за их стремление к самостоятельности путем вмешательства в их внутренние дела.

Вмешиваясь во внутренние дела Тегерана, Гаваны и Каракаса, Запад наказывает их за стремление быть самостоятельными, такое заявление сделал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"В последнее время современные практики колониализма все более прочно укореняются в арсенале западных стран, которые не стесняются использовать их для сохранения доминирования на мировой арене (...) Проявлениями этой тенденции является неприкрытое вмешательство во внутренние дела Ирана, Венесуэлы и Кубы"

— Кирилл Логвинов

Он подчеркнул, что Группа друзей в защиту Устава ООН не осталась равнодушной к "подобным силовым приемам" и выступает против агрессивных действий со стороны Запада и в настоящее время является одним из примеров объединения стран глобального Юга и Востока.

Также он отметил, что в Группу друзей в защиту Устава ООН сегодня входят те страны, которые стремятся к выстраиванию справедливого многополярного мирового порядка.

"Уверены, что ГДУ продолжит последовательное противодействие всем проявлениям неоколониализма и обеспечение неукоснительного соблюдения принципов Устава ООН во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи"

– Кирилл Логвинов