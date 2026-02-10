Вестник Кавказа

Завод бытовой химии откроют в Грозном в этом году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грозного заключили соглашение о строительстве в Грозном завода бытовой химии. Его запустят до конца текущего года.

Новый завод заработает в Грозном до конца 2026 года, рассказали в пресс-службе столицы Чечни.

Предприятие займется выпуском бытовой химии. Оно будет построено в сотрудничестве с компанией ORAMS – соответствующее соглашение было подписано в мэрии города.

"Документ предусматривает реализацию значимого инвестиционного проекта по созданию современного завода по производству бытовой химии на территории столицы Чеченской Республики"

– пресс-служба администрации Грозного

В сообщении уточняется, что инвестиции в проект достигнут 200 млн рублей. Он будет реализован до конца текущего года.

Процесс строительства уже начался. После запуска завод будет производить до 5 тыс т продукции ежегодно. Выпускать предприятие будет жидкое мыло и шампуни, гели для душа и стирки, а также средства для мытья посуды и другие виды бытовой химии.

На заводе будет создано 50 новых рабочих мест.

