Более 500 частных домов в Грозном будут подключены к газу в 2026 году

Мэрия столицы Чечни отчиталась о планах на 2026 год: газ проведут более чем в 500 домов.

Власти Грозного анонсировали масштабные работы по газификации частного сектора. Как заявили в мэрии, в текущем году планируется подключить к сетям свыше 500 домовладений.

Для подключения новых абонентов потребуется возвести более 10 километров газораспределительных сетей, сообщили в столичной администрации республики.

Представители мэрии Грозного подчеркнули, что работа по газификации ведется системно. По их данным, за пятилетку доступ к газу получили 2895 домовладений, а общая протяженность проложенных сетей превысила 147 километров.

Особо выделили итоги 2025 года: вместо запланированных 640 домов газ провели в 826, перевыполнив план на 186 точек. Для этого потребовалось построить около 40 км новых газораспределительных сетей.