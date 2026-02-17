В Грозном к Ураза-байраму обеспечат жильем еще 200 семей малоимущих

Власти чеченской столицы поставили перед собой амбициозные планы – обеспечить жильем к празднику Ураза-байрам, который венчает священный месяц поста Рамадан, еще 200 семей, нуждающихся в жилье.

Власти Грозного ведут активное строительство 200 таунхаусов для малоимущих в Висаитовском районе столицы, завершить которое планируется к празднику Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), знаменующему окончание священного для всех мусульман месяца Рамадан, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

"Продолжается строительство 200 двухэтажных таунхаусов - на всех объектах завершены фасадные и кровельные работы. Ввод их в эксплуатацию позволит значительно увеличить количество семей, получивших собственное благоустроенное жилье, и станет очередным важным шагом в решении социальных вопросов в республике"

- пресс-служба мэрии Грозного

В возводящихся двухэтажных домах у каждой секции будет отдельный вход, своя территория и парковочное место, благоустроят и прилегающую к ним территорию – здесь раскинутся два парка, мечеть и медресе, передает портал "Это Кавказ".

Строительство ведется на средства Регионального общественного фонда имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – на эти цели выделено около 2 млрд рублей.

Годом ранее к празднику ключи от нового жилья получили более 230 семей, добавили в пресс-службе Грозного.