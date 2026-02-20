В Грузии надеются, что ЕС не введет санкции против терминала Кулеви

Тбилиси направил Брюсселю информацию по терминалу Кулеви и надеется, что на основании этой информации Евросоюз не будет вводить санкции против нефтяного терминала, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Мы предоставили Еврокомиссии полную информацию в связи с Кулеви. Эта информация подтверждает то, что санкционный режим в Кулеви не нарушается. Это достоверная информация, с которой мы поделились с Евросоюзом"
– Ираклий Кобахидзе
Грузинский премьер выразил надежду, что против Кулеви не будет вводиться европейские санкции.
"Поэтому мы надеемся, что Кулеви не будет включен в пакет санкций. Учитывая отсутствие каких-либо фактов, касающихся нарушения режима санкций, я логично полагаю, что Грузия не будет включена в этот пакет"
– Ираклий Кобахидзе
Он заметил, что санкции в отношении стратегического объекта это плохо. Кобахидзе пояснил, что рост экспорта из Кулеви не означает нарушения режима санкций.
"Нефтепродукты импортируются, а после переработки экспортируются"
– Ираклий Кобахидзе
Грузия за операции с российской нефтью может быть включена в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС, сообщало ранее агентство Reuters.