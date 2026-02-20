В Грузии надеются, что ЕС не введет санкции против терминала Кулеви

На нефтяном терминале Кулеви в Грузии не нарушается санкционный режим, соответствующая информация была направлена в ЕС. Кобахидхе выразил надежду, что терминал не попадет под санкции.

Тбилиси направил Брюсселю информацию по терминалу Кулеви и надеется, что на основании этой информации Евросоюз не будет вводить санкции против нефтяного терминала, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Мы предоставили Еврокомиссии полную информацию в связи с Кулеви. Эта информация подтверждает то, что санкционный режим в Кулеви не нарушается. Это достоверная информация, с которой мы поделились с Евросоюзом"

– Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер выразил надежду, что против Кулеви не будет вводиться европейские санкции.

"Поэтому мы надеемся, что Кулеви не будет включен в пакет санкций. Учитывая отсутствие каких-либо фактов, касающихся нарушения режима санкций, я логично полагаю, что Грузия не будет включена в этот пакет"

– Ираклий Кобахидзе

Он заметил, что санкции в отношении стратегического объекта это плохо. Кобахидзе пояснил, что рост экспорта из Кулеви не означает нарушения режима санкций.

"Нефтепродукты импортируются, а после переработки экспортируются"

– Ираклий Кобахидзе

Грузия за операции с российской нефтью может быть включена в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС, сообщало ранее агентство Reuters.